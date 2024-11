'Crimen en primera persona', en Mitele PLUS, analiza la desaparición de los hermanos Orrit, dos menores de 5 y 17 años

Mitele PLUS estrena un nuevo programa de 'Crimen en primera persona' en el que se analiza la desaparición de los hermanos Orrit de un hospital hace ya 36 años.

La familia sigue preguntándose qué paso aquel día. “Mis hermanos no pueden haber desaparecido voluntariamente porque no tenían ninguna razón y segundo, no tenían los medios”, explica la hermana de los desaparecidos.