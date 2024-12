El dolor de Fina, una mujer que nunca ha sentido el amor con los hombres de su vida: infidelidades y violencia

La historia sentimental que ha tenido Fina desde que ha nacido hasta la actualidad es casi de novela. Ninguno de los hombres que han pasado por su vida la ha llegado a valorar como se merece ni la ha tratado bien . De hecho, Fina todavía no conoce lo que es el amor verdadero. Pues bien, la protagonista que no sabe lo que es el amor se ha sentado en el sofá de 'TardeAR' para contar su historia completa.

Fina cuenta para 'TardeAR' cómo comenzó esta 'maldición' que tiene en el amor empezando por su relación con su padre: "No quería una niña, quería un niño porque ya eran tres niñas. Él se pensaba que los niños le iba a dar más dinero, porque a él se lo llevaba de cabeza. No me ha querido nunca. De hecho, me dijo una vez que ni te quería, ni te quiero ni te querré el día de Nochevieja".