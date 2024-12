El hombre detenido fue pillado in fraganti por el vehículo de Silicon Valley justo enfrente de su casa . Él y su exmujer, que al parecer era pareja del desaparecido, están en prisión provisional (así lo acordó el Juzgado de Prima Instancia e Instrucción 1 de Soria el pasado 14 de noviembre). La imagen de Google Street View, junto al resto de pesquisas, desembocaron en un cementerio cercano en el que los agentes hallaron el torso de una persona en avanzado estado de descomposición y que podría corresponder al desaparecido.

La Policía ha encontrado el torso del cuerpo descuartizado de Jorge Luis enterrado bajo el suelo del cementerio de la localidad de Andaluz, en la zona de Tajueco, que pertenece al municipio de Berlanga de Duero, como explicó Ángel Muñoz, jefe de brigada de la Policía Judicial de Soria. Los agentes llegaron hasta allí siguiendo el rastro de las antenas telefónicas de los dos presuntos asesinos, junto al resto de pesquisas. No saben cómo murió la víctima , pero la data de la muerte es hace un año y coincide con el momento en que el primo de Jorge Luis recibió un mensaje sospechoso y alertó a las autoridades: el texto indicaba que Jorge Luis "había conocido a una chica", que "se iba de Soria" y que "se deshacía del teléfono".

En la foto aparece Manuel, el nombre del presunto asesino, junto a su coche: "Creemos que es de hace dos meses la imagen. Pero ni supone el inicio de la investigación, ni por el momento se le ha otorgado un valor determinante o probatorio. Viendo esa imagen es muy difícil determinar qué hay en ese bulto blanco ", apuntó al respecto Óscar García, jefe del grupo operativo UDEV. La Policía no sabe lo que está metiendo en el maletero ni cuándo fue grabada. Los pinchazos telefónicos habían proporcionado las detenciones y los registros de las dos casas y los dos vehículos, en los que encontraron restos biológicos de la víctima y sangre . El 12 de noviembre, los sospechosos fueron detenidos en Arcos de Jalón y Tajueco.

"La Policía las ha obtenido de manera lítica (fotos), mientras no se anule esa prueba puede ser utilizada", precisa Ruth Benito, responsable de protección de datos en KPMG. Con otra foto también se pudo conseguir detener a un criminal en el barrio madrileño de Hortaleza tras participar en un tiroteo con las autoridades.

Google esclarece crímenes, pero su servicio no esta exento de polémica. Personas que son captadas in fraganti mientras orinan, o instantáneas de gente en topless en una playa pudieran parecer un atentado contra la intimidad: "Google adoptó una serie de prácticas para minimizar estos riesgos y que no sea posible, en la mayor medida, la identificación de personas físicas. Entonces difumina rostros", subraya Benito. Si se lo piden, Google suele acceder a retirar las fotografías. Eso fue lo que hicieron en Cataluña un grupo de prostitutas recientemente.