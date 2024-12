La Navidad es una época de celebración y decoración, y muchas familias adornan sus hogares con plantas tradicionales que evocan el espíritu de la temporada. Sin embargo, no todas las plantas navideñas son seguras, especialmente para los niños pequeños y las mascotas. Algunas de las especies más populares contienen compuestos tóxicos que pueden provocar desde molestias leves hasta graves emergencias médicas.

Los riesgos de esta planta para niños y mascotas pasan por que la savia lechosa de la Flor de Pascua contiene compuestos irritantes que pueden provocar reacciones adversas. Si un niño toca o ingiere parte de la planta, puede experimentar irritación en la piel, vómitos o diarrea. En mascotas, especialmente gatos y perros, los síntomas son similares, aunque generalmente no se consideran letales.

Lo mejor en este caso es colocar la Flor de Pascua en lugares inaccesibles y educar a los niños sobre la importancia de no tocarla. Para las mascotas, quizás sea mejor pensar en alternativas decorativas que no sean no tóxicas.