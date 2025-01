La hija de Terelu Campos escribió a Marisa Martin Blázquez para contarle que “el jueves no estaba Carlo en casa”, diciendo, por tanto, que no era cierto lo que estaba contando el paparazzi. Pero este no está dispuesto a que Alejandra Rubio le tache de mentiroso y por eso decide sacar pruebas del trabajo que realizó ese día.