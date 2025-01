Elisabeth Reyes desvela el motivo de su separación de Sergio Sánchez: ''Es bastante duro, lo he pasado muy mal''

La modelo y ex Miss España, Elisabeth Reyes se sentaba en '¡De viernes!' para conceder su primera entrevista en televisión tras su divorcio con Sergio Sánchez . Una separación que llegaba hace tan solo unos meses después de 12 años de relación y una hija en común.

Elisabeth revelaba, entre lágrimas, el motivo de su separación : ''Ha sido un desgaste. Es bastante duro porque cuando creas una familia con toda la ilusión del mundo, es difícil. No ha habido nada determinante, simplemente ha sido el desgaste y me da pena por mi hija''.

''Han sido unos meses muy difíciles, he tenido que aceptar que mi familia se rompía. Ha sido difícil, lo he pasado bastante mal'', revelaba la modelo e indicaba que aún no le ha contado a su hija el divorcio con su padre porque ''quería estar bien'' para poder contárselo.