Según los resultados de una encuesta de la organización, Educo ha asegurado que cuatro de cada cinco niños señalan que alguna vez no se han sentido respetados. "Que no se les pregunte, que no se les deje participar o que no se les deje decidir sobre sus necesidades es también violencia. Nueve de cada diez niños y niñas nos han dicho que no se les tiene en cuenta en los asuntos que les afectan. Son cifras que urge revertir", ha recalcado Torán.