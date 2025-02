Poca gente habrá que, a día de hoy, no haya oído hablar de Montoya o que no haya visto su carrera por la playa en mitad de la noche mientras le gritaba a su novia Anita "me has destrozado por dentro" después de haber visto unas imágenes en las que la chica intimaba con un soltero en 'La isla de las tentaciones'. Y es que se ha formado tal revuelo que el 'fenómeno Montoya' ha traspasado las fronteras y hablan de él en todo el mundo.