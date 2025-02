Eso sí, mientras parecen mostrarse unidos, fuertes y cómplices ante la adversidad, parece que la relación entre las dos familias es bien distinta. De hecho, algo sería, podría percibirse. Cabe destacar que el trato de Anabel con los suegros no es tan fluida. Al terminar el vídeo, vemos que ella come con su madre y él con los suyos. Es decir, comen separados. Al hilo de esto, Antonio Rossi, tras ver las imágenes, dice que si no había relación antes, ahora menos por todo lo que ha sucedido.