Gracias a estas nuevas costumbres que ha adoptado, la que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' ha confesado que está "muy contenta" y que ya ha empezado a notar los primeros resultados de su esfuerzo. "Ya me voy notando más definida y no me cuesta tanto pillar el ritmo", ha confesado a sus seguidores, a los que también está animando a seguir su rutina de deporte: "El ver resultados hace que te motives el doble".