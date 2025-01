Aunque Inés López, hermana de la víctima , tenía esperanzas de que el presunto asesino de su hermana no volviera a salir en la libertad y se le condenara a prisión preventiva, la resolución de la jueza no ha sido la que esperaba.

Ante los micrófonos de ‘Vamos a ver’, se ha mostrado totalmente decepcionada con lo que ha tenido lugar en el interior de los juzgados: “ Es la fiscal la que tenía que haber pedido que entrara en prisión ya y no ha hecho nada . Encima no era la fiscal que lleva el caso, era otra”, apuntaba.

En la familia de Esther López solo hay un pensamiento general y es el de no comprender la manera en la que está actuando la Justicia: “No encuentro palabras para explicar lo que siento cada vez que esta persona viene aquí y luego se va a su casa. No entra en mi cabeza . La vida para él ha seguido con normalidad y la mía y de mi familia está parada y destruida”, apuntaba.

Hace tan solo un día, la jueza que instruye el caso pedía a todas las partes personarse en los juzgados, algo que desestabilizó a la familia de la fallecida: “A mí me generó un estado de nervios del que todavía no he salido. Todo lo que sea venir aquí me genera un trastorno importante, psicológica y físicamente. Lo de ayer fue muy diferente. Nunca se nos ha informado con tan poco tiempo de algo tan importante”.