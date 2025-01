Elisa Mouliáa revela lo que otras presuntas víctimas de Íñigo Errejón le han contado: ''Son cosas horribles''

''Es por lo que, además, yo estoy aquí porque cuando alguien se te abre en canal de esa manera, yo lo siento mucho pero no me puedo quedar quieta, yo personalmente'', continúa explicando la actriz sobre las conductas de Errejón con otras mujeres.

''Desde el minuto en el que quedas con esta persona, que no te pregunta por ti en absoluto, va al grano, cierra y te toca como si fueras una muñeca hinchable, te degrada y te humilla y esto es lo que yo viví y lo que han vivido muchas. Por eso estoy aquí, soy una persona que no me puedo quedar callada ante esto, lo siento'', explica detalladamente la actriz.