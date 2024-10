La madre de un niño con síndrome Phelan-Mcdermid: "Le estamos enseñando a comunicarse con la mirada"

Durante su embarazo, no supo en ningún momento que tendría un niño con esta enfermedad, pues es "imposible" de detectar en un cribado normal. Sólo cuando existe un antecedente o hay una anomalía grave en la gestación, se lleva a cabo una amniocentesis o una biopsia corial , en la que se extrae un fragmento de la placenta para hacer un estudio de completo de la cadena de ADN. No es, por tanto, un síndrome que se pueda predecir fácilmente antes del parto, al igual que, dado el amplio espectro de grados que presenta en base a la cantidad de pérdida cromosómica que se produzca, también es muy difícil de diagnosticar.

A los 10 meses del nacimiento del niño, sin saber todavía muy bien qué era el Phelan-Mcdermid, acudieron por primera vez a la asociación, donde se dieron "un baño de realidad". "Ahí nos dimos cuenta de que hay niños que con un grado muy alto de dependencia. Afortunadamente, hay otros que no, y que sólo tienen problemas motores, o sólo problemas de discapacidad intelectual, pero Darío ha tenido los dos. En el trozo de cromosoma que perdió, no sólo perdió el gen SHANK3, sino otros 65 genes más. Por eso, es como si fuera un bebé grande. Tiene 7 años pero no puede comunicarse. No puede decirme si tiene hambre o tiene sed", lamenta Sara, añadiendo que la familia está haciendo todo lo posible por encontrar una tecnología que ayude a Darío a trasmitir sus deseos y necesidades.