Además, reveló que no es la primera vez que la educadora recibía amenazas violentas por parte de otros menores: “Uno de ellos cogió un cuchillo y se fue a por Belén y mi hijo se echó encima suya consiguiendo quitarle el cuchillo y retenerlo”, comenta. Sobre los menores implicados ha contestado que no tenían buenas intenciones: “No eran trigo limpio, no eran buenos, siempre estaban diciendo que ‘se querían cargar a…’ o ‘vamos a intentar quitarnos del medio a Belén’. Creo que lo tenían planeado y premeditado. Lo hicieron a sangre fría”.