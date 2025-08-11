Muere un montañero pamplonés de 26 años al caer del Pico Rusell, en Huesca

El cuerpo sin vida ha sido evacuado y trasladado en aeronave hasta la helisuperficie de Benasque

Muere un montañero de Madrid de 67 años en una caída vertical en Peña Foratata, en Huesca

Un joven de 26 años, vecino de Pamplona, ha fallecido este lunes al caer de la cresta del Pico Rusell, en el Pirineo aragonés.

Según ha informado la Guardia Civil, el cuerpo policial ha recibido el aviso a las 12:45 horas y luego ha localizado el cuerpo del montañero, que ha caído mientras hacía una progresión por el Parque Natural de Posets-Maladeta.

La Guardia Civil de Huesca ha activado al Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061. El cuerpo sin vida ha sido evacuado y trasladado en aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Huesca.