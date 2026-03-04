'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio de Mora, secretario general de exportadores de aceitunas de mesa

Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacional de la UCM: "La violencia no se combate con más violencia"

Tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que España es una aliado terrible y ha amenazado con cortar todo el comercio con España.

El aceite de oliva es el producto más expuesto a un eventual embargo comercial de Estados Unidos. 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio de Mora, secretario general de exportadores de aceitunas de mesa, que ha advertido de la gravedad de la amenaza de Trump.

"Estados Unidos fue vital para nuestro sector, pero en los últimos años ya no lo es porque la Unión Europea tiene mucho más peso. Sigue siendo un mercado de gran importancia y las exportaciones allí representan un 18%. Abogamos por un clima de diálogo y de seguridad política y económica", ha explicado

"Tenemos dos tipos de mercados objetivos. Unos, que son los sectores más duros que es el de la Unión Europea porque nos hacemos la competencia a nosotros Otros, son países más lejanos en el que casi no se conoce la aceituna como India, Japón o China", nos ha explicado en directo.