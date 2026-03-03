El juez José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa

José Luis Rodríguez Zapatero niega que fuera el facilitador del rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.

La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra

En este caso, José Luis Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Tras más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones por el caso Plus Ultra: Zapatero rechaza estar vinculado al rescate de la aerolínea

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

Recientemente, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado estar vinculado o haber mediado en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia, al tiempo en que ha defendido la legalidad de su labor como asesor.

En la misma línea, y tras las detenciones que se efectuaron por el caso, Pedro Sánchez defendió también en declaraciones anteriores la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas que se llevaron a cabo durante la crisis del coronavirus, entre ellas la de la compañía Plus Ultra.