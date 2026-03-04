Una persona permanece desaparecida y de las siete que integraban el grupo que discurría por la zona solo una ha sido rescatada con vida

La alcaldesa de Santander lamenta la "gran desgracia" de El Bocal: "Eran siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza"

Compartir







La playa de El Bocal, en Santander, fue ayer escenario de una tragedia que no deja de conmocionar a la región después de que un grupo formado por siete jóvenes, –seis mujeres y un hombre–, se precipitasen a una zona de agua y rocas tras venirse abajo una pasarela de una senda que discurre entre acantilados junto al mar Cantábrico. Todos ellos eran estudiantes y acababan de recibir las notas. Paseaban entre la naturaleza del lugar cuando, de pronto, sucedió la catástrofe. Solo una joven ha sido rescatada con vida, mientras se han rescatado cinco cuerpos sin vida. Además, uno de ellos sigue desaparecido.

Todo ocurrió, concretamente, a las 16:30 de la tarde, cuando el grupo paseaba por la zona para “disfrutar de la naturaleza”, como ha explicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, indicando que fue entonces cuando una pasarela de madera “que unía dos pequeños acantilados” cedió, causando la tragedia. Los siete estudiantes, alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, cayeron a la zona de agua y rocas situada inmediatamente bajo la estructura, quedando además a merced de un mar embravecido.

PUEDE INTERESARTE Al menos un muerto en el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos

Los siete jóvenes fallecidos en Santander realizaban una ruta a pie por El Bocal

Ese día, según informa El Diario Montañes, en el citado centro de FP al que pertenecían, ubicado en Heras, en Medio Cudeyo, era día de entrega de notas y de despedida del alumnado que se va de Erasmus. Por eso, tras recibirlas, el grupo decidió hacer una ruta por La Maruca, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, discurriendo así por un tramo que tiene distintas pasarelas y que es muy frecuentado por paseantes. Una de ellas, fatalmente, fue la que se hundió y cedió causando la tragedia.

PUEDE INTERESARTE Bomberos de Zaragoza buscan a Pablo Cebolla entre la presa de Pina de Ebro y la Cartuja Baja

Aproximadamente 15 minutos después del aciago suceso, unos ciclistas que se encontraban en la zona dieron aviso al Centro de Atención de Emergencias 112, tras lo cual se movilizó rápidamente un amplio dispositivo con la participación de bomberos del Ayuntamiento de Santander, un dron del Gobierno cántabro, la Salvamar de Deneb de Salvamento Marítimo, su helicóptero Helimer, Policía Local, Policía Nacional, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), con efectivos también de Vizcaya. Junto a todos ellos, igualmente, se desplazaron sanitarios del servicio 061.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el lugar, el operativo hallaron los cuerpos sin vida de cinco de los integrantes del grupo y lograron rescatar a la única superviviente confirmada. Se encontraba en el mar y con hipotermia, por lo que fue inmediatamente trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Ella misma fue la que confirmó que eran un total de siete los que se encontraban en la ruta.

El operativo de búsqueda, compuesto por unos 70 efectivos, ahora continúa trabajando para localizar a la persona que permanece desaparecida.