Un apagón deja sin luz a 25.000 vecinos de Zaragoza

Endesa confirma la desconexión de un transformador de la subestación Huerva

La compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro

Compartir







Una avería en la red de suministro eléctrico ha provocado el corte de luz de 25.000 clientes en el centro de Zaragoza. Endesa ha confirmado la desconexión de un transformador de la subestación Huerva.

El apagón de Zaragoza ha afectado a vecinos y locales del entorno de la calle Alfonso I, el paseo Echegaray o la plaza del Pilar, según informa El Periódico de Aragón.

Fuentes de Endesa confirman que en torno a las 10.34 horas de este martes se ha producido la desconexión de un transformador de la subestación Huerva, en la calle Aznar Molina y donde la compañía tiene su principal cuartel de operaciones en la comunidad de Aragón.

La compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro. Menos de una hora después de registrarse la incidencia el número de afectados se ha reducido a unos 12.324 clientes, la mitad.