Aliane Dias estaba realizando su actuación suspendida por el pelo a una gran altura

La artista se encuentra recuperándose de las contusiones sufridas mientras

Río de JaneiroLos espectadores que acudieron al circo de Miracema, al noreste de Río de Janeiro, Brasil, se llevaron un gran susto cuando durante una de las actuaciones prevista la acróbata cayó desde una gran altura al suelo.

Aliane Dias estaba en medio de la pista realizando su actuación cuando suspendida por el pelo a una gran altura algo falló y se descolgó, cayendo al suelo.

En el vídeo se puede ver a la artista con un vestido rosa dando vueltas sobre sí misma mientras asciende a lo alto de la carpa hasta que su pelo de descuelga del aparato del que estaba sujeto y cae entre los gritos del público.

Como recoge La Vanguardia, el Circo Robatiny emitió una nota en al que aseguraba que su trabajadora “fue rápidamente auxiliada” y trasladada para recibir “atención rápida y efectiva”.

Aliane Dias se encuentra recuperándose de las contusiones sufridas mientras que desde el circo afirman que es la propia artista “la encargada de atarse” el cable “según el protocolo”.