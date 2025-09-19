Lily McGarry, la estudiante y atleta que pensó que tenía gripe y acabó siendo amputada de las cuatro extremidades por meningitis

Carla Maronda, la joven a la que amputaron los brazos y las piernas: "El médico tenía redactada mi acta defunción"

Compartir







Una estudiante universitaria recibió la peor de las noticias cuando fue diagnosticada de meningitis. Una enfermedad que le terminó causando una sepsis por la que casi pierde la vida.

Los médicos consiguieron salvar a Lily McGarry, una joven de 23 años que estuvo al borde de la muerte. Al comenzar con los síntomas, la estudiante y atleta pensó que se trata de una gripe por lo que se fue a descansar, pero empezó a empeorar en cuestión de horas. No fue hasta el día siguiente cuando sus compañeros la llevaron al hospital ya que su piel había comenzado a desarrollar una erupción: “Pensé que me mandarían antibióticos y me iría a casa”.

PUEDE INTERESARTE Investigadores descubren que el mapa corporal del cerebro se mantiene intacto tras una amputación

La joven comenzó a saber que algo más estaba pasando cuando ella misma notó una sensación poco común para ser una gripe. Además, la enfermera trató de contactar con sus padres con mucha urgencia. Quedó inconsciente y al despertarse, su cuerpo sufrió un deterioro muy preocupante que le provocó incluso dos paros cardiacos.

Un ejemplo de positividad

La enfermedad comenzó a invadir tanto su cuerpo que desarrolló una sepsis por la que le amputaron las cuatro extremidades. Un golpe duro para ella, ya que practicaba atletismo y era deportista. Pero aún así, ella miró siempre el lado positivo de las cosas: “Soy afortunada de haber perdido las extremidades en una época en la que hay mucha tecnología”. Ahora, su familia recauda fondos para poder ayudarla económicamente y que pueda tener unas prótesis que le permitan desarrollar su vida con normalidad.

Tras esta experiencia, Lily ha decidido compartirla con todos y concienciar a través de su historia a los más jóvenes para que se vacunen de la meningitis y eviten pasar por su proceso. Aún así, continúa con positividad y con ganas de volver a hacer su vida.