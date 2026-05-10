Los pasajeros han recogido las indicaciones de seguridad antes de su acceso al avión para ir a Madrid

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El desembarco del MV Hondius ha contado con imágenes grabadas por los protagonistas. Los españoles han documentado su traslado desde el crucero hasta los autobuses que les han llevado desde la costa hasta el aeropuerto tinerfeño. En los asientos y a pie de pista, los pasajeros han recogido las indicaciones de seguridad antes de su acceso al avión.

Después de 40 días desde que empezó la travesía, los pasajeros dicen adiós aliviados y con la congoja del que se marcha tras compartir una experiencia peculiar y seguro que inolvidable.

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Así lo han vivido los pasajeros del MV Hondius

Muchos no han podido evitar echar alguna que otra foto en una despedida que no esperaban cuando embarcaron en el crucero. Cubiertos con batas azules, mascarilla y gorro, han ido en una pequeña barca para llegar a la isla.

Los autobuses ya estaban esperándolos en el puerto. Efectivos de la Guardia Civil les recibieron con máscara para evitar contacto y los pasajeros caminaron con unas pocas pertenencias embolsadas en plástico. Se subieron poco a poco al autobús y los trasladaron al aeropuerto.

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"Se está haciendo con absolutas normas de seguridad encapsulada a las personas y sin contacto con la población local", explicó Fernando Clavijo, presidente de Canarias. A pie de los aviones dieron más explicaciones, firmaron un documento, se cambiaron de traje para colocarse EPis blancas ayudados por el personal con equipos autónomos de respiración para evitar cualquier propagación del virus si estuviese presente. Ahora, solo tendrán que guardar cuarentena para evitar cualquier riesgo.