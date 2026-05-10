Así se han vivido los primeros momentos del desembarco de los españoles del crucero MV Hondius

Los pasajeros han sido transportados en dos lanchas desde el barco hasta la explanada del puerto donde han subido a un autobús

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: los primeros españoles evacuados, de camino al aeropuerto de Tenerife

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El desembarco de del pasaje del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha comenzado, y los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Los pasajeros han sido transportados en dos lanchas desde el barco hasta la explanada del puerto donde les espera un autobús de la Unidad Militar de Emergencias que ya los traslada hasta el aeropuerto Tenerife sur.

Un avión militar a Madrid

Allí ya está preparado el avión militar que los llevará hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en el hospital Gómez Ulla, excepto el epidemiólogo de la OMS, que embarcará en el vuelo a Países Bajos, según fuentes de Sanidad.

Los pasajeros visten unos chubasqueros azules, van con mascarillas y llevan unas bolsas blancas con sus pertenencias.

Durante la jornada se irán produciendo los sucesivos desembarcos y desplazamientos hasta el aeropuerto Tenerife sur en función de la disponibilidad de los vuelos que los trasladen a sus puntos de origen.

Tras los españoles, serán desembarcados los ciudadanos de Países Bajos, en cuyo avión también irán pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.