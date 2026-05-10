Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y no descartan nada de momento

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OviedoLa Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 69 años cuyo cuerpo apareció en el ascensor del edificio donde vivía, según informa 'La Nueva España'. El cadáver fue localizado por un vecino sobre las 09:00 horas de la mañana en el número 11 de la calle Quintana.

La mujer tenía sangre en la boca y todo apunta a que su muerte no fue violenta, pero los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y no descartan nada de momento.

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La mujer entró con un hombre joven "corpulento" y con gorra al edificio

Los efectivos de la Policía Nacional y el personal sanitario del SAMU se hicieron cargo de las primeras diligencias. Los médicos acudieron al edificio tras el aviso pero el fallecimiento no se confirmó hasta que llegó el forense al lugar y examinó el cuerpo.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo la fallecida entra en el portal acompañada de un hombre joven "corpulento" y que llevaba una gorra. Según las fuentes consultadas por el medio citado, el hombre accedió con ella al edificio y salió a los pocos minutos.

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La mujer vivía sola en casa y se había mudado hace poco

En las grabaciones se ve cómo el varón mira hacia la cámara sin que parezca que tenga un comportamiento sospechoso. La mujer fallecida llevaba tres meses residiendo en el edificio y los vecinos aseguran que vivía sola, aunque no loa conocían mucho.

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Algunos residentes afirman que la mujer tenía su casa en la tercera planta aunque, según los testimonios, al entrar en el ascensor habría subido por error hacia el quinto piso, volvió a usar el elevador y apareció muerta en su interior.

La autopsia, clave para determinar qué ha ocurrido

La Policía Nacional sigue practicando diligencias para tratar de aclarar los hechos. La autopsia será clave para determinar la causa exacta de la muerte y aclarar si fue un accidente, un fallecimiento natural o hay otro factor.

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La investigación sigue abierta por ahora y las autoridades piden prudencia sobre el caso. La presencia de sangre en la boca, las imágenes de las cámaras de seguridad y la ausencia de otros signos de violencia serán muy relevantes para esclarecer lo ocurrido.