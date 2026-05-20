La gratuidad busca favorecer la conciliación, el asentamiento de población y la consolidación de un sistema educativo público y gratuito desde edades tempranas

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El Gobierno de Castilla‑La Mancha ha aprobado la nueva convocatoria para extender la gratuidad del aula de 2‑3 años a todos los municipios de la región, un paso más dentro del programa +EscuelaCLM. El anuncio lo realizó el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras el Consejo de Gobierno.

La convocatoria, dirigida ahora a municipios de más de 10.000 habitantes, permitirá alcanzar a más de 12.200 alumnos, con una inversión superior a 20 millones de euros. Pastor recordó que esta medida cumple el compromiso del presidente regional, Emiliano García‑Page, y completa la expansión iniciada en el curso 2024‑2025, cuando el programa llegó primero a 91 municipios y 771 alumnos, y posteriormente a 266 localidades y casi 3.500 menores.

Asentamiento de la población

Con la cobertura total, el Ejecutivo prevé llegar a 304 municipios que suman 330 escuelas infantiles, una red financiada con más de 32 millones de euros. Por provincias, habrá 58 centros en Albacete, 38 en Guadalajara, 49 en Cuenca, 49 en Ciudad Real y 110 en Toledo.

Pastor subrayó que esta red garantiza que la gratuidad alcance tanto a zonas rurales como urbanas, favoreciendo la conciliación, el asentamiento de población y la consolidación de un sistema educativo público y gratuito desde edades tempranas. Además, enmarcó la medida en una estrategia más amplia para universalizar la educación infantil, crear nuevas plazas y abrir centros en más municipios. Castilla‑La Mancha alcanzará esta semana 146 convenios con ayuntamientos, que permitirán habilitar 3.761 nuevas plazas escolares.