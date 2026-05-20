Uno de los cambios más relevantes, si no el que más, es la homogeneización de los criterios de corrección lingüística

Se acerca la PAU 2026: los principales cambios que afectarán a quienes se presenten a Selectividad

Compartir







La cuenta atrás para la PAU 2026 ya ha comenzado. La mayoría de los estudiantes saben que en junio se sentarán ante exámenes más competenciales y con un modelo único por asignatura. Lo que muchos desconocen, sin embargo, es que hay cambios que actúan directamente sobre la nota final obtenida en la corrección, en la ponderación y en la vigencia de las calificaciones. Esto, cuando se opta a carreras con notas de corte ajustadas al decimal, son matices que pueden suponer la diferencia entre entrar o quedarse fuera.

La ortografía entra en la nota de todas las asignaturas

Uno de los cambios más relevantes es la homogeneización de los criterios de corrección lingüística. Por segunda vez, la PAU tendrá un solo modelo de examen para cada materia y, según las recomendaciones de la CRUE, este año las faltas de ortografía en matemáticas no penalizan. En Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales y extranjeras la penalización será de un máximo de 2 puntos, y en el resto de materias, de un máximo de 1 punto.

PUEDE INTERESARTE La nueva selectividad se afianza en 2026: más práctica y homogénea en toda España

Este es un matiz importante, ya que no se trata de que la ortografía "cuente un poco", sino de que puede llegar a restar hasta dos puntos íntegros en Lengua, sobre un examen valorado sobre 10. Para las materias técnicas, la ausencia de penalización ortográfica supone también una novedad relevante respecto a cursos anteriores. En asignaturas como Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico II y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, no se penalizarán las faltas de ortografía. En Física, la evaluación de la coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica representará al menos un 10% de la calificación de cada pregunta o tarea.

Madrid introduce una escala de calificación más precisa

Un cambio específico para la Comunidad de Madrid que, sin embargo, tiene implicaciones directas en la nota final. En Madrid se introduce una corrección con calificaciones en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que ha obligado a un ajuste en los sistemas informáticos. Fuentes de la Universidad Complutense resaltan que "una evaluación más global del desempeño obliga al estudiantado a cuidar más la expresión, la estructura de la respuesta y la justificación".

PUEDE INTERESARTE Cuatro comunidades autónomas usarán detectores de frecuencia en la PAU 2026 para evitar que los estudiantes copien

La principal novedad para el próximo curso es que las faltas de ortografía pasarán de penalizar 0,25 puntos a 0,1 en todas las materias excepto Lengua y Literatura, donde se mantiene el cuarto de punto por error. En Madrid habrá dos criterios de corrección: uno para la asignatura de Lengua y otro para el resto de materias. En Lengua, los errores empiezan a contar a partir del segundo, costarán 0,25 y penalizarán un máximo de dos puntos. En las demás asignaturas, los dos primeros fallos están exentos de castigo y a partir del tercero cada uno costará 0,1 puntos hasta un tope de un punto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo se calcula la nota final

La nota de acceso se calcula sumando el 60% la nota media obtenida en 1º y 2º de Bachillerato y el 40% la calificación de la PAU. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5. En la fase de admisión se sumarán a esta nota de acceso las dos mejores calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La fase voluntaria de admisión aporta hasta 4 puntos extra, permitiendo alcanzar una nota máxima de 14 puntos para acceder a carreras con mucha demanda. Las notas de la fase obligatoria tienen validez indefinida, mientras que las de la fase voluntaria duran tres cursos académicos.

Este punto sobre la caducidad es uno de los más desconocidos entre los estudiantes que repiten o que se presentan tras cursar un CFGS: las notas de la fase voluntaria conseguidas hace más de tres cursos no son recuperables y deben rehacerse.

Andalucía cambia la ponderación de Matemáticas

Uno de los cambios importantes es que se modificará la ponderación de los exámenes de Matemáticas II y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Cuando ambas se valoren con el máximo coeficiente (0,2), solo se tendrá en cuenta la nota más favorable de las dos para calcular la nota de admisión a la universidad.

Esto implica que un estudiante que se haya examinado de ambas en la fase voluntaria no verá la peor nota perjudicar su cálculo de admisión, lo que puede suponer una diferencia real en décimas.