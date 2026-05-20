Zoe Armenteros 20 MAY 2026 - 08:39h.

El PP exige elecciones al vincular el caso directamente con Sánchez y Vox reclama una moción de censura

El PSOE mantiene su respaldo al Zapatero tras su imputación y piden a Sánchez que le defienda en el Congreso

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La imputación a José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una brecha en las filas del PSOE y una crisis política inédita que afecta directamente al expresidente del Gobierno. La acusación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que lo ha llamado a declarar el próximo 2 de junio ha sido la punta de lanza de PP y Vox, que desde el minuto uno de este martes han pedido explicaciones "urgentes" a Pedro Sánchez. El ambiente caldeado prevé que la sesión de control en el Congreso se convierta en un campo de batalla para el Ejecutivo, que tendrá que enfrentarse a los ataques de la oposición.

El auto de Calama sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos". Esta supuesta trama "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

La Moncloa ha reaccionado con una estrategia de reclamar la presunción de inocencia de Zapatero y varios ministros, entre ellos la portavoz, reiteraron que las ayudas concedidas durante la pandemia fueron avaladas por organismos europeos. Sin embargo, al interno del PSOE muchos dirigentes han reconocido el fuerte impacto político y mediático que supone ver a un expresidente investigado por la Audiencia Nacional.