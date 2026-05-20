La imputación de Zapatero por el caso de Plus Ultra, en directo| Sánchez: "Todo mi apoyo" al expresidente
El PP exige elecciones al vincular el caso directamente con Sánchez y Vox reclama una moción de censura
El PSOE mantiene su respaldo al Zapatero tras su imputación y piden a Sánchez que le defienda en el Congreso
La imputación a José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una brecha en las filas del PSOE y una crisis política inédita que afecta directamente al expresidente del Gobierno. La acusación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que lo ha llamado a declarar el próximo 2 de junio ha sido la punta de lanza de PP y Vox, que desde el minuto uno de este martes han pedido explicaciones "urgentes" a Pedro Sánchez. El ambiente caldeado prevé que la sesión de control en el Congreso se convierta en un campo de batalla para el Ejecutivo, que tendrá que enfrentarse a los ataques de la oposición.
El auto de Calama sitúa a Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos". Esta supuesta trama "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
La Moncloa ha reaccionado con una estrategia de reclamar la presunción de inocencia de Zapatero y varios ministros, entre ellos la portavoz, reiteraron que las ayudas concedidas durante la pandemia fueron avaladas por organismos europeos. Sin embargo, al interno del PSOE muchos dirigentes han reconocido el fuerte impacto político y mediático que supone ver a un expresidente investigado por la Audiencia Nacional.
Sánchez: "Todo mi apoyo a Zapatero"
Sánchez reafirma su apoyo a Zapatero y pide respeto por la "presunción de inocencia". Respeto porque Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, ha dicho el presidente del Gobierno recordándole a Feijóo que no van a recibir lecciones de "quiénes tanto que tapar".
Sánchez responde a ERC que existe un proyecto de ley para regular los lobbies
El presidente del Gobierno asegura que existe un proyecto de ley pendiente para regular los lobbies. Sánchez, sin embargo, recuerda que durante la legislatura de Zapatero no hubo casos de corrupción.
Rufián: "Felipe, Aznar se lo merecen mucho más"
Gabriel Rufián le pregunta al Gobierno "dónde acaba el lobbismo y dónde termina el tráfico de influencia". El líder de ERC reclama una respuesta a Sánchez sobre el auto contra Zapatero porque "la izquierda somos otra cosa".
"Lo que más hace rabiar a la derecha es que logramos sacar adelante medidas sociales"
Pedro Sánchez responde al portavoz de ERC que le pregunta qué va a hacer el Gobierno.
Abascal condena a Sánchez y lo acusa de corrupción: "Usted es el jefe de Ábalos y el jefe de Zapatero"
El líder de Vox critica la corrupción en el Gobierno que devalúa los servicios sociales y ha acusado a Sánchez ser "el jefe de Ábalos y el jefe de Zapatero". El presidente del Gobierno le recrimina a Abascal que hable de derechos sociales cuando el partido ultra ha votado en contra de todas las medidas sociales: la subida del SMI, las pensiones.
Sánchez a Feijóo: "Si quiere mirar la corrupción mírese al espejo"
El presidente del Gobierno responde al líder del PP atacando a la oposición por sus pactos con la ultraderecha. Sánchez a Feijóo: "Si quiere mirar la corrupción mírese al espejo" "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos".
Feijóo interpela a Sánchez: "Porque no actúa con coherencia ante las acusaciones"
"Sin vuestro apoyo Zapatero no habría podido delinquir". Feijóo ha repetido que tanto Ábalos, como Cerdán y Zapatero han robado con el apoyo de Sánchez. "El que pueda robar que robe".
Sánchez: "Todo mi apoyo a Zapatero"
Sánchez reafirma su apoyo a Zapatero y pide respeto por la "presunción de inocencia". Respeto porque Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, ha dicho el presidente del Gobierno recordándole a Feijóo que no van a recibir lecciones de "quiénes tanto que tapar".
Comienza la sesión del Congreso con la pregunta de Feijóo
El líder del PP en su turno de pregunta lee las imputaciones contra Zapatero y le pide a Sánchez que aclare cuál era la influencia del expresidente en el Ejecutivo en su gobierno.
El auditor de cuentas de Plus Ultra comparece hoy en el Senado, un día después de la imputación de Zapatero
El auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el 'caso Plus Ultra' y han citado a varios perfiles técnicos.
Enfrentamiento entre la derecha, que habla de “corrupción” y la izquierda de 'lawfare'
La investigación contra Zapatero, apenas días después del desgaste electoral sufrido por el PSOE en Andalucía y una fuerte presión parlamentaria sobre el Ejecutivo, recrudece el enfrentamiento entre izquierda y derecha. La primera habla de 'lawfare' y recuerda las palabras de Aznar de 'el que pueda hacer que haga', mientras las derechas hablan de 'mafia', 'clan' para referirse a las altas esferas del Gobierno que rodeaban a Zapatero.
La imputación a Zapatero centra la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El Gobierno se enfrenta a una dura sesión de control en el Congreso por la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se espera que la oposición ataque a Pedro Sánchez por el papel que ha tenido Zapatero en el entorno del Ejecutivo.