La jueza que investiga la muerte de Isak Andic concluye que hay indicios de que su hijo Jonathan lo mató de forma "premeditada"

Última hora sobre la detención de Jonathan Andic: El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros

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La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, concluye que hay indicios de que su hijo Jonathan lo mató de forma "premeditada" por su "obsesión con el dinero", ante el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

En el auto en el que acuerda prisión para Jonathan Andic, que ha eludido al pagar una fianza de un millón de euros, la jueza instructora enumera los indicios que apuntan a una "participación activa y premeditada" del detenido en la muerte de su padre, el hombre más rico de Cataluña, al despeñarse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

El móvil del supuesto homicidio podría ser económico

Los indicios recabados por los Mossos d'Esquadra -que han analizado el móvil de Andic y han interrogado a su entorno- llevan a la jueza a conjeturar que el móvil del supuesto homicidio podría ser económico y vinculado a la "mala relación" que mantenían padre e hijo, desmentida por la familia del fundador de Mango.

La magistrada subraya que Jonathan Andic tenía una "obsesión con el dinero" y que, para lograr sus objetivos económicos, ejercía una "manipulación emocional" sobre su padre.

La muerte de Isak Andic

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por una ladera de unos 100 metros durante una excursión por la zona de las Cuevas del Salnitre, en el macizo de Montserrat, en Collbató (Barcelona). En aquel momento, el empresario estaba acompañado únicamente por su hijo mayor, Jonathan Andic, que fue quien alertó a los servicios de emergencia después de la caída.

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Aunque inicialmente la muerte se investigó como un accidente de montaña y la causa llegó a archivarse provisionalmente, los Mossos d'Esquadra reabrieron la investigación meses después al detectar contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic y nuevos indicios. Desde entonces, la causa dio un giro hasta acabar derivando en una investigación por homicidio.