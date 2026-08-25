Muere a los 102 años Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué

telecinco.es 25 AGO 2026 - 17:47h.

El velatorio tendrá lugar este martes por la tarde en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, en la provincia de Lérida

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Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué, ha fallecido a los 102 años. La noticia se conoció este martes 25 de agosto y ha sido confirmada por fuentes cercanas a la familia. Rovira Montsant, que había superado el siglo de vida, era una figura muy querida dentro del entorno familiar.

Por ahora, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. La familia ha optado por mantener la discreción y no realizar declaraciones públicas. Según adelantó 'Mundo Deportivo', el velatorio tendrá lugar este martes por la tarde en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, en la provincia de Lérida.

La misa funeral está prevista para este miércoles 26 de agosto en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, donde se celebrará el último adiós a la matriarca del clan Piqué. La ceremonia se desarrollará en un ambiente de estricta intimidad, siguiendo el deseo de la familia de afrontar el duelo de manera reservada.