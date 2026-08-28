Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado a las 4:01 horas de la madrugada y ha sido sentido por la población

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MurciaNuevos temblores en la península mientras sigue el temor a las réplicas en Granada. Esta vez, no obstante, ha sido la Región de Murcia la que ha sentido un terremoto de magnitud 3,1 y epicentro en el municipio de Cehegín. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado a las 4:01 horas de la madrugada y ha sido sentido por la población.

El temblor, ocurrido a 0,0 kilómetros de profundidad, se ha notado especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.

El terremoto en Murcia, con epicentro en Cehegín

También se ha sentido, aunque de forma más débil, en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares, perteneciente a esta última localidad.