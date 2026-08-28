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Terremoto de magnitud 3,1 en Murcia, con epicentro en el municipio de Cehegín

Terremoto de magnitud 3,1 en Murcia, con epicentro en el municipio de Cehegín
Mapa del IGN con el punto donde se ha registrado el terremoto, en Cehegín, Murcia. Europa Press
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MurciaNuevos temblores en la península mientras sigue el temor a las réplicas en Granada. Esta vez, no obstante, ha sido la Región de Murcia la que ha sentido un terremoto de magnitud 3,1 y epicentro en el municipio de Cehegín. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado a las 4:01 horas de la madrugada y ha sido sentido por la población.

El temblor, ocurrido a 0,0 kilómetros de profundidad, se ha notado especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.

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También se ha sentido, aunque de forma más débil, en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares, perteneciente a esta última localidad.

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