Manuel Pimentel Granada, 26 AGO 2026 - 10:27h.

La policía aclara que las pintadas avisando del riesgo no han sido realizadas por ningún servicio municipal y piden "que se abstengan de generar confusión y alarma innecesaria"

Los cordones policiales que rodean a muchos edificios de la ciudad responden a una medida de precaución ante los viandantes por la posible caída de elementos no estructurales

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Los bulos no son un fenómeno excepcional de las redes sociales y en muchas ocasiones se alimentan del miedo y la incertidumbre, como ha ocurrido en Granada tras la serie sísmica que ha provocado varios terremotos de magnitud superior a 4 y varios daños en edificios y viviendas.

La Policía Local de Granada ha avisado de la aparición de pintadas sobre las fachadas de algunos inmuebles con una seria advertencia: "Peligro de derrumbe". Sin embargo, el cuerpo policial ha aclarado que dichas pintadas no han sido realizadas por ningún servicio municipal.

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Acordonamiento por precaución

"El hecho de que un inmueble esté acordonado no responde al riesgo de derrumbe", han informado. Los cordones policiales que rodean todavía a muchos edificios de la ciudad se deben simplemente a una medida de precaución ante la posible caída de cascotes o elementos que aún no han sido saneados por los Bomberos, sobretodo en caso de producirse alguna réplica.

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Se trata, pues, de evitar daños personales a los transeúntes en caso de desprendimientos, no a un supuesto peligro inminente de derrumbe. "Los acordonamientos se establecen como medida preventiva ante la posible caída de elementos no estructurales", insiten desde la Policía Local.

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Asimismo, han pedido a quienes hayan realizado dichas pintadas "que se abstengan de generar confusión y alarma innecesaria" y han recordado que, ante cualquier duda o consulta, los ciudadanos pueden llamar al teléfono 092 para informarse.

43 inmuebles no seguros

Hasta el momento, ya se han revisado casi un millar de inmuebles de Granada en las zonas afectadas por los terremotos de agosto. De los 976 edificios revisados, la gran mayoría de ellos no presentan daños significativos, mientras que 217 han sido clasificados en nivel amarillo para ser inspeccionados de forma más exhaustiva.

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Por otro lado, hay 43 inmuebles se encuentran en nivel rojo, lo que significa que su uso no es seguro tras ser evaluados por los técnicos de la Junta de Andalucía. No obstante, ninguno ha sido marcado "en negro", lo que implicaría su desalojo y demolición.