Fiesta 29 AGO 2026 - 20:23h.

Silvia Álamo ha podido hablar con testigos de lo sucedido en el accidente en el que un hombre con discapacidad de 49 años ha resultado herido de gravedad

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Un hombre de 49 años ha resultado herido con pronóstico "potencialmente grave" este sábado en las instalaciones del Parque Warner de Madrid, ubicado en San Martín de la Vega, tras sufrir un percance en la montaña rusa 'Batman Gotham City Escape'.

Según los datos aportados por la Guardia Civil y los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid, la víctima sufrió un desvanecimiento mientras se encontraba a bordo, lo que provocó las fracturas que se produjeron durante el accidente.

Tras ser estabilizado en el propio recinto por los equipos sanitarios, el accidentado fue evacuado de urgencia en un helicóptero del SUMMA 112. Como medida preventiva y para facilitar la intervención de los cuerpos de seguridad y de los sanitarios, los responsables del recinto procedieron al desalojo de los visitantes del área circundante y ordenaron el cierre de las tiendas y restaurantes próximos.

El durísimo relato de los testigos

El parque de atracciones emitía poco después un comunicado oficial en el que asegura que la persona accidentada fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia y que la atracción se detuvo de inmediato, algo con lo que no están de acuerdo un grupo de testigos de lo sucedido con los que ha podido hablar nuestra compañera Silvia Álamo:

"Lo primero de lo que nos dimos cuenta fue de unos gritos exagerados pidiendo ayuda y vemos que hay una mancha en el vagón porque está muy oscura la cueva de la atracción, lo que después resultó ser una persona. Nosotros habíamos visto a quien se subía en ese asiento (era una persona con silla de ruedas) y en cuanto vemos justo ahí el hueco vacío sabemos lo que ha pasado. Saltamos la valla y vamos corriendo hacia el vagón. Al llegar allí vemos que el hombre está en unas condiciones deplorables y vamos corriendo a ver si estaba vivo, aún respiraba, la persona que gritaba era la que iba a su lado".

Otra de las personas que acudió en ayuda de este hombre recuerda con dureza las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de esta persona:

"El señor tenía toda la pinta de que al salirse había dado algún bandazo y no tenía ni su ropa interior, solo se veía el torso y ni se reconocía, de lejos, que era un cuerpo. Una de sus piernas estaba sujeta por la atracción, pero el cuerpo estaba fuera del vagón en una postura que...".

Denuncias interpuestas contra el parque de atracciones

Estos testigos de lo sucedido, según ha explicado Silvia Álamo, han interpuesto una denuncia contra el parque de atracciones por la forma "insuficiente" en la que, en su opinión, se atendió a la víctima. Al parecer, no serían las únicas personas que, escandalizadas por lo sucedido, habrían interpuesto quejas contra el parque por su actuación frente al accidente.