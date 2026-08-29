Desde el Parque Warner han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente

El incidente, del que se desconocen por el momento las circunstancias, se ha producido en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape

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MadridUn hombre de 49 años ha resultado herido potencialmente grave este sábado en una montaña rusa en el Parque Warner ubicado en la localidad de San Martín de la Vega.

Desde la dirección del parque de atracciones han apuntado que la montaña rusa se detuvo inmediatamente y se activaron los procedimientos de emergencia, facilitando que la persona afectada fuera atendida por los equipos de emergencias.

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El herido ha sido trasladado al hospital

Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el herido ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva.

También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Desde el Parque Warner han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades.

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Juan José Molina, que se encontraba en el parque en ese momento, hacia las 14.30 horas, ha explicado a Europa Press que tras el incidente "había gente llorando y con crisis de ansiedad". Según ha detallado, el resto del parque funcionaba con normalidad tras el incidente.