Blanca Agost 01 SEP 2026 - 21:35h.

El aviso falso de llegada de un paquete, la suplantación de marcas o las oportunidades de inversión son las estafas más habituales

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Cada vez llegan más estafas a los teléfonos móviles y es más difícil evitar caer en alguna de ellas. En España son tres las estafas más importantes que ocurren. La primera es el aviso falso de que ha llegado un paquete para robar datos personales, sobre todo bancarios. Este tipo de estafa supone el 49,2% del total.

Le sigue la suplantación de marcas, con un 32%, o las oportunidades de inversión falsas, que suponen un 25,6%. Todas ellas pueden robar a las víctimas hasta 577 euros de media.

Para intentar evitarlo, lo primero, es tener claro que cuando llega un mensaje con una urgencia no suele ser real. Es el caso de los SMS que señalan que se ha detectado un intento de acceso a una cuenta bancaria y piden verificar la identidad.

También hay que comprobar que la dirección desde la que se mandan el mensaje es la dirección oficial. En los últimos 10 años se han multiplicado por seis los ciberdelitos.