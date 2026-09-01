Gonzalo Barquilla 01 SEP 2026 - 19:53h.

Zenaida relata las últimas pistas sobre Ibán, que no ha tocado su dinero ni retirado su medicación desde que desapareció

Pedro Pablo M.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 7 de agosto, fue localizado sin vida recientemente

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La familia de Ibán José Pérez lleva más de 10 meses sin saber dónde está. El hombre, de 43 años en la actualidad, desapareció en Telde (Gran Canaria) en octubre de 2025 y, según su hermana Zenaida, desde entonces no ha retirado dinero de su cuenta, no ha utilizado su bono de transporte ni ha recogido la medicación que tenía prescrita.

Zenaida pide que se vuelva a buscar a su hermano con todos los medios disponibles. "Sabemos que no está bien y necesitamos saber qué le ha pasado. No podemos más, estamos muy desesperados. No queremos que esto quede en el olvido", asegura a la web de 'Informativos Telecinco'.

La familia, que recibe el apoyo directo de la plataforma Adonay, reclama especialmente que se utilicen perros especializados en búsquedas y que se organicen equipos de buzos ante la posibilidad de que Ibán pueda no seguir con vida.

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La última ruta conocida: una guagua de Telde al Área Recreativa El Troncón

Según el relato de Zenaida, Ibán cogió una guagua desde Telde hacia el Área Recreativa El Troncón. El conductor fue quien aportó posteriormente a la familia la información sobre el recorrido. Al ver los carteles de búsqueda con los teléfonos de contacto, reconoció a Ibán y avisó a sus familiares de que lo había visto.

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El CNDES sitúa oficialmente la desaparición el 15 de octubre de 2025, mientras que Zenaida señala el día 16 como la jornada en la que su hermano cogió ese autobús y dejó de saberse de él. La hermana asegura que se bajó en la parada de Fuente Umbría, cerca del Área Recreativa El Troncón, y que no han vuelto a tener noticias suyas desde ese momento.

Ibán llevaba ropa que también ha podido ser identificada a través de las cámaras. Vestía una blusa negra de manga corta, un pantalón azul marino por encima de las rodillas y llevaba consigo una bolsa de un supermercado. Además, tenía una cojera en una pierna y, según su hermana, había perdido la visión de un ojo después de una pelea ocurrida aproximadamente un mes antes de su desaparición.

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Sin móvil, sin dinero y sin retirar su medicación

Zenaida explica que Ibán no llevaba teléfono móvil porque se lo habían robado poco antes de perderse su rastro. La última comunicación con su pareja se produjo la noche anterior a su desaparición, utilizando el teléfono de unas personas con las que estaba en contacto. "Fue la última vez que habló con ella", relata.

La familia denunció la desaparición el 23 de octubre y desde entonces ha realizado numerosas gestiones para localizarlo. Llamaron a hospitales y centros de distintos tipos y comprobaron también si había abandonado Gran Canaria por vía aérea o marítima. "Absolutamente nada", resume la hermana.

Uno de los elementos que más preocupa a la familia es que, desde la desaparición, Ibán no ha realizado movimientos en su cuenta bancaria. Tampoco ha vuelto a utilizar el bono de guagua que llevaba aquel día, que finalmente caducó, ni ha retirado las recetas médicas que necesitaba, ya que estaba en tratamiento por problemas de salud mental. "No ha tocado su cuenta de dinero, está intacta", afirma Zenaida.

Peleas, altercados y varias pistas que no terminan de cuadrar

La hermana cuenta que, aproximadamente un mes antes de la desaparición, Ibán tuvo una "pelea fuerte" con un vecino. Según su relato, aquel hombre habría llegado a decir a otra persona que a Ibán "donde estaba no lo iban a encontrar". Zenaida recalca que la familia ha comunicado esta información a la Policía junto con el resto de datos que han ido recopilando.

También asegura que 13 días antes de perderle el rastro tuvo otro altercado, esta vez con un grupo de personas magrebíes. A ello se suma una posible referencia a una mujer llamada Teresa, a la que Ibán habría mencionado antes de desaparecer y a la que, según su hermana, quizá tenía intención de acudir a ver.

Zenaida cuenta además que su hermano había tenido problemas con el padre de esa mujer aproximadamente un año antes. Tiempo después de la desaparición, una de las hermanas de Ibán se acercó a la vivienda y, según relata Zenaida, la mujer dijo: "Ibán ya no está". La familia asegura no saber por qué pronunció esa frase y considera que "hay muchas cosas que no cuadran".

La familia reclama perros y buzos para continuar la búsqueda

La familia asegura que ha pedido en varias ocasiones que se realicen búsquedas con perros y que los buzos entren en pozos para tratar de localizar a Ibán. Zenaida afirma que mantuvieron una reunión con la Policía y que un equipo de drones realizó varias salidas para intentar encontrarlo, aunque sin resultados.

La hermana de Ibán insiste en que, después de más de 10 meses sin noticias y ante la falta de movimientos que indiquen que Ibán continúa con su vida habitual, necesitan que se valore una búsqueda más amplia. "Puede que tengamos que buscar un cuerpo, por pura lógica", afirma. Su petición es que se pueda utilizar una prenda de ropa de la casa de Ibán para proporcionar su olor a los perros y rastrear posibles zonas de interés.

La hermana asegura que la familia ha trasladado toda la información a la Policía y reclama que se vuelva a contactar con ellos. "Son ellos los que tienen medios para buscar en una finca, en un domicilio o en un barranco", sostiene. Zenaida también critica la respuesta del Ayuntamiento: "El alcalde de Telde no ha ayudado todo lo que tenía que ayudar". Asimismo, lanza una petición a las autoridades: "Que me llamen de nuevo, por favor. Aunque sea una entrevista personal y privada".

Más de 10 meses de angustia y ninguna respuesta

"Nos hemos visto solos", afirma Zenaida. La hermana destaca la colaboración de Protección Civil y de los voluntarios de Adonay, pero considera insuficiente el apoyo recibido por parte de las instituciones. La familia quiere que se mantenga activa la búsqueda y que las distintas pistas aportadas sean investigadas.

"Han pasado mucho tiempo y no sabemos dónde está Ibán. No tenemos ni idea. Nadie se merece esto", lamenta Zenaida, que pide una mayor difusión del caso de su hermano para que no caiga en el olvido.

La familia mantiene su llamamiento para recabar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer qué ocurrió con Ibán y localizarlo. Cualquier persona que tenga algún dato puede ponerse en contacto con la plataforma Adonay en el 633 793 822 o a través del correo plataformaadonay68@gmail.com. También puede comunicar información a la Guardia Civil (062), a la Policía Nacional (091) o al CNDES, en el correo colaboracion-cndes@interior.es.