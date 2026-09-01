Alberto Rosa 01 SEP 2026 - 19:25h.

Los Mossos han detenido a dos jóvenes como presuntos autores del apuñalamiento durante la última noche de las fiestas de la localidad

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Dos jóvenes han sido detenidos este martes por supuestamente matar a puñaladas a un hombre en una calle de Manresa, en Barcelona. El cuerpo de la víctima ha sido hallado con signos de violencia en el casco urbano de la ciudad, tras un aviso recibido en el teléfono de emergencias 112 alrededor de las 05:00 horas que alertaba de la presencia de una persona gravemente herida por arma blanca en mitad de la calle.

El agredido era Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages. Se trata de una persona muy conocida y querida en su pueblo y en otros puntos de Bages, principalmente por su actividad profesional: la jardinería. Tal y como informa ‘El Periódico’, se dedicaba al mantenimiento y acondicionamiento de jardines del municipio, además de trabajar para empresas de la comarca.

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La noticia de la muerte de Vilajosana, que deja dos hijos pequeños, ha conmocionado al municipio de Castellnou de Bages. El alcalde de la localidad, David Canyadó, ha explicado en ‘Regió7’ que Vilajosana formaba parte de su círculo de amistades y ha remarcado que no era una persona conflictiva.

Última noche de las fiestas mayores

“Era muy buen hombre”, ha asegurado el regidor, quien ha destacado que el jardinero era “muy conocido y querido” en el pueblo. El hombre también trabajó durante unos años en la bodega de Mas de Sant Iscle, en Pineda de Bages.

El suceso tuvo lugar en la última noche de las fiestas mayores de la localidad y las calles, estaban más llenas de lo común por el "Correfoc" y la verbena organizada. A pesar de los esfuerzos de los efectivos sanitarios por estabilizar al agredido, únicamente se pudo certificar su fallecimiento como consecuencia de las puñaladas.

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La División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial central investiga las circunstancias en las que se produjo el ataque. Los agentes trabajan en las imágenes de las cámaras de seguridad del entorno y en la toma de declaración a posibles testigos que se encontraran en la zona a esa hora de la madrugada. De momento, dos jóvenes han sido detenidos por su presunta implicación, uno de ellos como supuesto autor material del apuñalamiento.