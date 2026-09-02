Las personas con problemas cognitivas reclaman una mayor accesibilidad en su vida cotidiana

Nueva norma de accesibilidad cognitiva en España: lo que cambia en hospitales, transporte público y trámites administrativos

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 1 de septiembre un real decreto por el que se constituye el primer reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España, dirigido a "garantizar" que las personas con dificultades de comprensión "puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes" de ciudadanía en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Mientras tanto, la realidad que tienen afrontar no es fácil. Es el caso de Manuela, que no entiende el prospecto de su medicación. "Son muchas letras, me equivoco, no sé muy bien para qué se toma. Es una barrera que es demasiado para nosotros, el mundo debería ser más accesible", sostiene.

Demasiadas letras confunden a Yolanda con un formulario. "Un poquito de letras así y medianas, con un dibujo todo está perfecto", cuenta. Perfecto para ayudar a las personas con discapacidad intelectual. Es el objetivo del reglamento recién aprobado sobre accesibilidad cognitiva.

Pictogramas, textos adaptados o apoyos visuales

"Un pictograma, un texto adaptado a lectura fácil, un lenguaje sencillo o apoyos visuales", pone de ejemplo Yolanda Moreno, responsable de una consultoría en accesibilidad cognitiva.

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Jesús tiene dificultad en una parada de autobús. Le ayudarían textos simplificados y pictogramas, también en las cartas de bares y restaurantes, "por ejemplo que hagan unos macarrones con un dibujito de macarrones", dice. Pere cuenta su experiencia cuando va a un cajero y a un hospital. "A mí me falta aquí un dibujito", admite. Pequeñas cosas que serían un gran avance para ellos.