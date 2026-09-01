Los maestros no quieren dar clase porque se ha extendido una sensación de inseguridad y reclaman normalidad

Expulsan a dos migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta por agredir a dos agentes de la Guardia Civil

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CeutaLos profesores regresan a los colegios en Ceuta para preparar la vuelta de los alumnos. Pero algunos de los centros están destrozados por los migrantes que deambulan por la ciudad con la crisis migratoria. Para que los menores acudan a las aulas, habrá policías, militares y seguridad privada por el Ministerio de Educación.

Los maestros no quieren dar clase porque se ha extendido una sensación de inseguridad y reclaman normalidad para trabajar. También existe una gran preocupación por los pequeños porque si pierden clase influirá en su curso académico.

"Todo el material deportivo se ha tenido que tirar", aseguran los docentes

Los padres afirman que esperarán los primeros días para ver cómo funcionan las medidas y ya verán si sus hijos irán o no a clase. Entre las medidas que se aplicarán estará la seguridad 24 horas en los colegios, pero los profesores insisten en que ir a los centros educativos con militares y policías no es la normalidad.

Los maestros han vuelto a los colegios para prepararlos y se han encontrado colchones, suciedad y excrementos. "El cole está asqueroso en los exteriores porque deambulan por aquí y hacen sus necesidades", advierte Sara Villatoro, directora del Colegio San Daniel. Por las noches, los migrantes se adueñan del centro. "Una de las zonas donde entraron y tuvimos que cerrarlo porque dormían y vivían aquí. Todo el material deportivo se ha tenido que tirar. Había alcohol y colillas", añade una profesora.

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El colegio concertado está dotado de medidas de seguridad pero los públicos tienen menos recursos y los migrantes usan las instalaciones como sus casas. Con la 'vuelta al cole' en una semana, los medios policiales son insuficientes y no hay medidas extraordinarias para esta situación.