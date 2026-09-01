Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Inmigración

Los profesores de Ceuta denuncian inseguridad en los colegios con la crisis migratoria: "Deambulan por aquí y hacen sus necesidades"

Los profesores de Ceuta denuncian inseguridad en los colegios con la crisis migratoria: "Deambulan por aquí y hacen sus necesidades"
Los profesores denuncian inseguridad en los colegios de Ceuta. Informativos Telecinco
Compartir

CeutaLos profesores regresan a los colegios en Ceuta para preparar la vuelta de los alumnos. Pero algunos de los centros están destrozados por los migrantes que deambulan por la ciudad con la crisis migratoria. Para que los menores acudan a las aulas, habrá policías, militares y seguridad privada por el Ministerio de Educación.

Ceuta, un mes después: hartazgo, impotencia y una normalidad que no llega mientras muchos migrantes siguen en la calle
Ceuta, un mes después de la entrada masiva: hartazgo, impotencia y una normalidad que no llega mientras muchos migrantes siguen en la calle
PUEDE INTERESARTE

Los maestros no quieren dar clase porque se ha extendido una sensación de inseguridad y reclaman normalidad para trabajar. También existe una gran preocupación por los pequeños porque si pierden clase influirá en su curso académico.

"Todo el material deportivo se ha tenido que tirar", aseguran los docentes

Los padres afirman que esperarán los primeros días para ver cómo funcionan las medidas y ya verán si sus hijos irán o no a clase. Entre las medidas que se aplicarán estará la seguridad 24 horas en los colegios, pero los profesores insisten en que ir a los centros educativos con militares y policías no es la normalidad.

PUEDE INTERESARTE

Los maestros han vuelto a los colegios para prepararlos y se han encontrado colchones, suciedad y excrementos. "El cole está asqueroso en los exteriores porque deambulan por aquí y hacen sus necesidades", advierte Sara Villatoro, directora del Colegio San Daniel. Por las noches, los migrantes se adueñan del centro. "Una de las zonas donde entraron y tuvimos que cerrarlo porque dormían y vivían aquí. Todo el material deportivo se ha tenido que tirar. Había alcohol y colillas", añade una profesora.

El colegio concertado está dotado de medidas de seguridad pero los públicos tienen menos recursos y los migrantes usan las instalaciones como sus casas. Con la 'vuelta al cole' en una semana, los medios policiales son insuficientes y no hay medidas extraordinarias para esta situación.

Temas