Las autoridades sanitarias de Ceuta han confirmado dos casos de difteria en la ciudad que afectan a la población migrante

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Las autoridades sanitarias de Ceuta han confirmado dos casos de difteria en la ciudad que afectan a la población migrante que accedió ilegalmente a finales de julio, tratándose de una mujer y un menor de edad.

Según fuentes sanitarias, uno de los casos de esta enfermedad infecciosa afecta a una mujer, de 27 años, que estaba acogida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) mientras que el segundo a un menor marroquí que también ocupaba uno de los centros de acogida habilitados por el Gobierno ceutí.

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El Hospital Universitario de Ceuta ha enviado las muestras de los dos afectados a un laboratorio de Madrid para que los análisis microbológicos puedan determinar la virulencia de la bacteria.

Han activado medidas preventivas entre los profesionales

Asimismo, se han activado medidas preventivas entre los profesionales que atendieron ambos casos así como de vigilancia ya que en el CETI se ha aislado a cinco compañeras de habitación de la mujer con difteria.

La mujer ingresó en el centro hospitalario el pasado día 12 de octubre, confirmándose la difteria unos días después mientras que al menor se le detectó la bacteria en un cultivo de una úlcera cutánea causada por una herida abierta tras una caída.

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La difteria es una enfermedad infecciosa aguda y grave causada por una bacteria que afecta principalmente las vías respiratorias superiores -nariz o garganta- aunque también puede originar lesiones en la piel. La gravedad no se debe a la bacteria en sí sino a una toxina que libera en el torrente sanguíneo que puede dañar tejidos graves como el corazón, el sistema nervioso o los riñones.