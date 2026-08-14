Los médicos ya alertan en Ceuta de la posibilidad de brotes de enfermedades infecciosas

Rocío Amaro Laura Sólvez 14 AGO 2026 - 21:23h.

Hay médicos que acuden a los lugares donde se encuentran los inmigrantes de forma voluntaria aun a riesgo de su propia salud.

El asentamiento de la playa del Trampolín de Ceuta se multiplica y ya supera las 80 chozas

Compartir







No solo hay inquietud en Ceuta por la seguridad. Preocupa y mucho la situación sanitari: los profesionales alertan de que están desbordados y pueden producirse brotes de enfermedades infecciosas.

Los profesionale sanitarios aseguran que no dan abasto. Desde el pasado 30 de julio denuncian que se ha multiplicaedo su trabajo por cuatro. En una ciudad con un hospital y un consultorio médico ahora se atienden a muchas más personas. Además al terminar su jornada algunos de esos mismos médicos hacen turnos voluntarios para poder atender a todos los migrantes que están en diferentes asentamientos como este de la playa del Trampolín.

No solo se agolpan aquí también en otras zonas como el Tarajal donde preocupa la situación de salubridad con tanta gente en el mismo sitio en condiciones de higiene que no son las mejores y que podrían derivar en brotes de enfermedades.

Ya son dos semanas las que llevan los inmigrantes ilegales viviendo en la playa, sin hogar, sin agua corriente y en condiciones que preocupan, por salubridad. Los médicos necesitan, dicen, que se refuerce la vigilancia epidemiológica.

PUEDE INTERESARTE España y Marruecos blindan el perímetro fronterizo de Ceuta para evitar un nuevo asalto difundido por redes para el 15 de agosto

Como señala Laura Delgado, médico, "hay muchos que tienene patologías que incluso desconocemos. Ya no solo estamos hablando de tratar, es que hay que hacer un diagnóstico y que hacer tiempo, tener recursos", destaca. Mientras, la realidad es que el colapso no afloja. "Esta tierra nunca se ha visto así".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hay 5.000 mayores de edad, según el Gobierno, malviviendo entre el campo, las playas y las calles de Ceuta. De muchos, se desconoce su estado de salud.

"Te tiras al momento, incluso sin medios, sin apoyo y encima cuando terminas tu trabajo te vas de voluntario a riesgo de tu propia salud", señala Enrique Roviralta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

Hay quien recibe asistencia sanitaria, pero no tiene medios para pagar los medicamentos. "Vuelven a consultar una y otra vez por la misma patología, o bien infectadas porque son heridas, o bien algo que se ha complicado porque no han recibido tratamiento médico o por el dolor"

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un bucle que se retroalimenta y que se rompe en algunos puntos de Ceuta. 15 días después de la entrada masiva donde la policía ha trasladado a 30 niñas, las más pequeñas, a un centro de acogida. Todavía quedan cientos por registrar.

Pese a esta realidad, Ana Redondo, ministra de Igualdad, es que "las niñas, desde luego, no están deambulando, lo que nos trasladan las autoriedades ceutíes es que tienen espacios seguros".

Una realidad difícil de encajar para los que todavía siguen esperando en las calles de Ceuta.