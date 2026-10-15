Ana Verdejo 15 OCT 2026 - 21:37h.

Los heridos sufren fracturas en piernas y brazos y uno se encuentra en estado grave.

El ascensor en el que han muerto dos personas en una residencia de Vélez-Málaga "tenía fallos recurrentes", según testigos

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El miedo y la tristeza siguen en el ambiente de la residencia de Vélez-Málaga en la que dos ancianos resultaron muertos y cuatro heridos al caer el ascensor de la residencia. Seis ancianos subían en ascensor hacia la segunda planta cuando un golpe seco asustó a todos: "Oímos un ruido muy grande". El pánico se extendió en pocos minutos. "Estaba muy alterado el personal". No era para menos. El ascensor acababa de desplomarse hasta el sótano con los 6 ocupantes dentro.

Desde la dirección del centro se vive esta situación "con profunda tristeza". Todo el equipo de la residencia, "profundamente conmocionados y afectados por esta tragedia", han trasladado sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su apoyo a los residentes heridos y a sus familias. Además, han explicado que la dirección mantiene un contacto estrecho con las familias de los residentes heridos y sigue atentamente la evolución de su estado de salud.

Por último, han señalado que la dirección de la residencia sigue "plenamente movilizada" y comunicará, cuando corresponda, cualquier nueva información confirmada, respetando el desarrollo de la investigación en curso.

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Los fallecidos son "una mujer con 82 años y un hombre con 91". Los otros dos heridos permanecen ingresados en la UCI del hospital de la Axarquía. Sufren fracturas en piernas y brazos y uno se encuentra en estado grave. La sensación es de tristeza por estas personas mayores, pero "son cosas que pueden pasar".

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El ascensor había pasado la última revisión y fue reformado en 2023

El ascensor, con capacidad para 15 personas, había pasado la última revisión y fue reformado en 2023. Jorge García, Responsable Duplex Ascensores de Asturias, señala que "normalmente miramos todo, la máquina, la maniobra, el estado de los cables, de las medidas de seguridad...".

Los responsables del centro han explicado, a raíz del incidente, que el sistema estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) y sometido a los controles previstos. Pero algunos residentes han contado que la instalación "tenía fallos recurrentes".

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La inspección de los ascensores sigue una normativa muy exigente, y cuando se trata de residencias, estas revisiones deben realizarse más a menudo. "Esa inspección, que la hace una empresa ajena, en estos edificios se hace cada dos años".

En este caso, la empresa encargada del mantenimiento asegura que el ascensor tenía todos los permisos en regla. Ahora, se investiga qué pudo ocasionar la trágica caída del ascensor.

La residencia, además ha señalado que se han adoptado "medidas específicas para garantizar la seguridad y la continuidad de la atención a los demás residentes". Al respecto, han incidido en que la organización de los cuidados y de los desplazamientos se ha adaptado a la situación. También ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo psicológico para acompañar a los residentes, sus familias y los profesionales del centro.