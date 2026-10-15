Un anciano de 91 años ha muerto tras resultar herido al desplomarse un ascensor de una residencia de Vélez-Málaga

Muere una anciana de 82 años al desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga

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Vélez-MálagaTragedia en una residencia del municipio malagueño de Vélez-Málaga. Un segundo anciano ha muerto tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en la localidad malagueña.

La primera víctima fue una mujer de 82 años que fallecía tras el accidente en el que otras cinco personas de entre 68 y 91 años de edad resultaban heridas. Tras ser trasladado hasta el Hospital Comarcal de la Axarquía de Málaga, este segundo anciano ha fallecido como consecuencia del desplome del ascensor.

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El accidente en el que se ha desplomado el ascensor

El suceso se produjo sobre las 20.40 horas de este miércoles 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

Acto seguido se activó de inmediato a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061.

Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

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De los seis, una mujer de 82 años y este anciano de 91 años han fallecido en el hospital. El resto de los heridos son dos mujeres de 69 y 78 años y dos hombres de 68 y 86, todos ellos evacuados al hospital de la Axarquía.