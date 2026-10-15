Las 19 comunidades y ciudades autónomas piden aclarar el reparto de competencias en materia de juego

Las loterías instantáneas son la modalidad más practicada entre los jóvenes de 18 a 25 años

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El sector del juego reclama una actualización urgente de la Ley del Juego. Reguladores autonómicos, expertos en juego patológico, sindicatos y representantes de la hostelería y de la industria se han reunido en Madrid, en el primer Foro CeJuego, para abordar los principales retos regulatorios y sociales de esta actividad.

La reforma de la ley quedó paralizada por la convocatoria electoral. Los participantes piden retomarla en la próxima legislatura y centran sus propuestas en tres cuestiones… el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, las garantías para los operadores públicos y privados y la lucha contra el juego clandestino.

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Las competencias de las comunidades autónomas

Ramón Cubián, director general competente en la gestión y ordenación del juego de la Comunidad de Madrid, ha recordado que las 19 comunidades y ciudades autónomas han solicitado a la Dirección General de Ordenación del Juego que aclare el reparto de competencias. Defiende que las autonomías conserven la capacidad de regular, autorizar, inspeccionar y controlar el juego presencial.

Una actividad que también tiene un peso importante en la hostelería. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, ha destacado su contribución económica y laboral, así como su importancia para la viabilidad de muchos negocios en barrios y pueblos.

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Según los datos presentados en el foro, las empresas privadas que gestionan el juego presencial y online generan cerca de 50.000 empleos directos y más de 180.000 indirectos.

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La protección de los jóvenes y el juego clandestino

La protección de los jóvenes es otra de las cuestiones que preocupa a los participantes. Aunque España se encuentra entre los países con menor tasa de juego problemático, con un 0,25 % de personas afectadas entre los 18 y los 75 años, las loterías instantáneas son la modalidad más practicada entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Francesc Perendreu, fundador y presidente de la Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales, ha advertido del riesgo de que los jóvenes perciban los conocidos como «rasca y gana» como productos inofensivos. Por ello, defiende que la protección sea la misma independientemente de quién los comercialice.

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El tercer gran reto es combatir el juego clandestino. La semana pasada, el Gobierno reconoció que no ha recaudado ninguno de los 465 millones de euros en multas impuestas a operadores ilegales desde 2022.

Frente a esta situación, CeJuego reclama una mayor colaboración entre todos los actores implicados y herramientas eficaces para impedir que estos operadores continúen actuando sin licencia y al margen de los controles.