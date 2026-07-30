Las administraciones de lotería se transmiten mediante traspaso

Traslot es una empresa especializada en administraciones integrales de lotería, negocios que se transmiten mediante traspaso

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Las administraciones de lotería son negocios que se transmiten mediante traspaso, así lo explica Traslot, una empresa especializada en administraciones integrales de lotería. Esto supone un negocio "fiable, transparente, rentable, seguro y a prueba de crisis" para inversores y emprendedores.

"Las administraciones de lotería han sobrevivido a guerras, crisis económicas, cambios de moneda y generaciones enteras de clientes", explican en sus redes sociales.

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El traspaso de una administración como negocio seguro

Se trata de un negocio que nació hace más de 200 años "para ayudar a un país en tiempo difíciles", y que a día de hoy "sigue siendo ese lugar donde cada semana se renueva la ilusión", incluyen desde Traslot.

Esta agencia líder en España está especializada en la compra y venta de administraciones de lotería integrales. Se trata de negocios "regulados, en funcionamiento y con una clientela ya consolidada", explican.

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La empresa gestiona y acompaña en todas las fases del proyecto, desde la idea, hasta la entrega de la administración. Un negocio con futuro al que ya se han unido nuevos loteros en todo el país.