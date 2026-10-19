Adif restablece el servicio habitual en la línea Madrid-Barcelona tras el incendio del tren del 12 de octubre
El lunes 12 de octubre se incendió la locomotora de un AVE de Renfe entre Ricla y Plasencia de Jalón
La circulación de trenes ya se puede prestar con normalidad
Adif ha restablecido esta mañana la circulación en las dos vías de la línea Madrid-Barcelona, tras recuperar e inspeccionar la infraestructura en el punto en el que el pasado lunes, 12 de octubre, se incendió la locomotora de un AVE de Renfe entre Ricla y Plasencia de Jalón (Zaragoza).
El administrador público de las vías ha comunicado a los operadores que la circulación de trenes ya se puede prestar con normalidad y Renfe ha sido el primero en informar que restablece sus servicios habituales.
Renfe mantendrá durante esta jornada la planificación extraordinaria
No obstante, la compañía mantendrá durante esta jornada la planificación extraordinaria de determinados servicios ya programados y comunicados previamente a los viajeros, que circularán en doble composición (dos trenes unidos).
Tras el incendio, Renfe trasladó la mayor parte del tren afectado hasta la estación de Zaragoza Delicias y se llevaron a cabo los trabajos de retirada de los restos de la composición, operación que se prolongó varios días debido a la dificultad de acceso a la zona.
Durante este periodo, tanto Renfe como Iryo y Ouigo reorganizaron su programación para garantizar la movilidad de los viajeros, con la adaptación de los horarios. En el caso de Renfe, reforzó la capacidad de los servicios mediante la circulación de trenes en doble composición para mantener la oferta de plazas.