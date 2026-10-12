La circulación ferroviaria de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida por un incendio en Ricla

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Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio que ha afectado a la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE con destino a Figueras, en Gerona, que se encuentra parado en Ricla, Zaragoza.

Fuentes de la DPZ han informado de que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos. El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y ya se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.

La circulación ferroviaria de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida este lunes tras registrarse un incendio en un tren AVE que había partido de Madrid Puerta de Atocha a las 14:27 horas con destino Figueres, según ha confirmado Renfe en un comunicado.

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No han registrado heridos por el momento

El incidente, del que no se han registrado heridos, se ha producido en torno a las 16.05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando se detectó un incendio en la cabina de cola del tren y siguiendo los protocolos de seguridad, los 283 viajeros a bordo han sido evacuados del convoy.

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La incidencia ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Barcelona, lo que está provocando detenciones de trenes en distintas estaciones de la línea y la cancelación de las salidas programadas esta tarde. Renfe ha activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluida la posibilidad de realizar cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.

Algunos usuarios han preguntado por redes sociales si iban a facilitar autobuses para las personas que se han quedado atrapadas en Ricla y desde Renfe han contestado que están trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible y que ningún usuario tenga que ser reubicado.