Un incendio en un vagón de un AVE en Ricla, Zaragoza, obliga a cortar la circulación entre Madrid y Barcelona
La circulación ferroviaria de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida por un incendio en Ricla
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Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio que ha afectado a la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE con destino a Figueras, en Gerona, que se encuentra parado en Ricla, Zaragoza.
Fuentes de la DPZ han informado de que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos. El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y ya se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.
La circulación ferroviaria de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida este lunes tras registrarse un incendio en un tren AVE que había partido de Madrid Puerta de Atocha a las 14:27 horas con destino Figueres, según ha confirmado Renfe en un comunicado.
No han registrado heridos por el momento
El incidente, del que no se han registrado heridos, se ha producido en torno a las 16.05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando se detectó un incendio en la cabina de cola del tren y siguiendo los protocolos de seguridad, los 283 viajeros a bordo han sido evacuados del convoy.
La incidencia ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Barcelona, lo que está provocando detenciones de trenes en distintas estaciones de la línea y la cancelación de las salidas programadas esta tarde. Renfe ha activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluida la posibilidad de realizar cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.
Algunos usuarios han preguntado por redes sociales si iban a facilitar autobuses para las personas que se han quedado atrapadas en Ricla y desde Renfe han contestado que están trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible y que ningún usuario tenga que ser reubicado.