El hombre, de 64 años, perdió prácticamente la visión del ojo derecho

La comisión ha acordado una indemnización de 61.010,22 euros por las secuelas y la pérdida de calidad de vida

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CáceresEl Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que indemnizar con 61.010,22 euros a un paciente que prácticamente perdió la visión de uno de sus ojos tras un retraso en el diagnóstico de un desprendimiento de retina.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando el hombre comenzó a presentar molestias en la visión de su ojo derecho. Primero acudió al entro de salud de Oliva de Plasencia pero, pese a varias valoraciones médicas, el diagnóstico no llegó hasta meses más tarde, cuando una ecografía en el Hospital Universitario de Cáceres reveló un desprendimiento de retina con signos de cronicidad en el mes de octubre, según el diario Hoy.

Una indemnización de 61.010,22 euros

El hombre, de 64 años, perdió prácticamente la visión del ojo derecho y presentó una denuncia por lo sucedido en septiembre de 2024 en la que reclamaba una indemnización de 144.788,82 euros.

Ahora, la Inspección Médica ha concluido que hubo un retraso en el diagnóstico y que el hombre podría haber recibido un tratamiento. La comisión ha acordado una indemnización de 61.010,22 euros por las secuelas y la pérdida de calidad de vida y ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.