La Audiencia Nacional ha ordenado pagar 14.000 euros a Sergio, el compañero de piso de Miriam Vallejo al que acusaron de matar a la joven

Las dudas sobre si actuó más de una persona en el crimen de Meco y el dolor que arrastra el padre de Miriam Vallejo siete años después

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MecoNovedades en el crimen de Miriam Vallejo Pulido, la joven de 25 años que fue asesinada con 89 puñaladas por la espalda cuando paseaba a sus perros en un descampado de Meco, en la Comunidad de Madrid, donde convivía en un chalet alquilado con Celia, una de sus mejores amigas, y Sergio S. M., novio de esta última, que llegó a estar cuatro meses en prisión preventiva por la muerte de Miriam antes de ser puesto en libertad.

Siete años y diez meses después de que ocurriese este crimen, la Audiencia Nacional ha ordenado al Estado que pague una indemnización de 14.000 euros a Sergio, el compañero de piso de Miriam, "buscando la efectiva reparación económica del daño moral" que sufrió al estar acusado de este crimen y pasar 126 días en prisión.

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Indemnizado tras pasar 126 en prisión

Fue el 25 de julio de 2023 cuando la Audiencia Nacional exoneró a este joven de Azuqueca de Henares de toda culpa en relación con el crimen de Miriam Vallejo Pulido. Tres años después, la Audiencia Nacional ha ordenado al Estado que pague e indemnice a Sergio con 14.000 euros por esta falsa condena y por pasar 126 días en la cárcel.

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El crimen de Meco, como se conoce al asesinato de Miram Vallejo, se produjo por la noche en un camino cerca del centro penitenciario Alcalá Meco. Hasta allí se desplazó 'Mimi' para probar unos collares luminosos que había comprado tanto para sus perros como para los de su amiga Celia. Nunca se imaginó que una persona, o varias (porque no se llegó a determinar si hubo uno o varios responsables), le quitaría la vida.

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El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares archivó la causa por segunda vez en 2023, después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el caso. La jueza alegó que no había indicios incriminatorios contra los sospechosos, pero dejo abierta una vía para abrir de nuevo diligencias en cuanto se encontraran pruebas sólidas.

El asesinato de Miriam Vallejo: quiénes fueron investigados y por qué quedaron en libertad

¿Quién fue el autor o los autores del asesinato de 'Mimi' en la noche del 16 de enero de 2019? Lo que se sabe es que 'Mimi' fue asaltada por sorpresa entre las 20:40 y las 20:50 horas y que una persona, un testigo auditivo, aseguró haber escuchado desde lejos a una joven gritar "dejadme, soltadme", lo que indicaría que pudo ser atacada por más de una persona. Además, su teléfono móvil fue localizado en la escena del crimen y se determinó que alguien pudo manipularlo para borrar mensajes. La joven recibió entre 24 y 89 puñaladas y fue hallada todavía con vida por dos viandantes apenas minutos después, sobre las 20:53 horas, aunque acabó falleciendo por las heridas posteriormente.

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Los perros de Miriam no se inmutaron al ataque, no fueron encontrados exaltados, por lo que podían conocer al responsable del crimen. También se informó que iban sueltos y que estaban lejos, y que por eso no ladraron ante lo ocurrido. El primer investigado fue Sergio S. M., de 29 años entonces. Este joven al que ahora debe indemnizar el Estado tras la sentencia de la Audiencia Nacional mantenía una relación sentimental con Celia, compañera de piso de Miriam.

Sergio convivía con 'Mimi' y Celia en Villanueva de la Torre, a unos 85 kilómetros de Meco, pero la vivienda de sus padres se ubica en Azuqueca de Henares, muy cerca del descampado en el que la joven de 25 años fue localizada tras el ataque. El sospechoso fue detenido en el domicilio de sus progenitores el 13 de agosto de 2019 y pasó cuatro meses en prisión preventiva, hasta que fue puesto en libertad el 20 de diciembre del mismo año ante la falta de pruebas que sostuvo la jueza encargada del caso. En su declaración tras ser arrestado, él dijo que en el momento de los hechos, entre las 20:40 y las 20:50 horas, se encontraba jugando en línea con su PlayStation 3. Afirmó que Miriam, mientras Celia estaba en el gimnasio, le dijo que iba a sacar a los perros a pasear y que su hermano lo escuchó porque en ese momento estaba hablando con él por teléfono.

Las contradicciones que observaron en la coartada no sirvieron de indicio. Como tampoco sirvió una mezcla del perfil genético de la fallecida y Sergio en una etiqueta del chándal Adidas que portaba Miriam en el momento de los hechos. La chica compartía ropa con Celia y hacía la colada también con el sospechoso, según los informes, por lo que se pudo producir por transferencia. No se consideró un elemento probatorio lo suficientemente relevante como para confirmar la participación de Sergio. Asimismo, otras pruebas de ADN tampoco facilitaron ninguna pista.

Vicente Sánchez, el abogado de la familia de 'Mimi', afirmó en 'Telecinco' que la versión de Sergio presentaba dudas, no tanto en lo que relataba, sino en sus actos, como la ropa que llevó en el tanatorio y las lesiones que presentó un tiempo en la cara y en las manos. El chico apuntó tiempo después que creía que hubo más de un asaltante y que los autores pudieron equivocarse de víctima ('Mimi' cuando fue asaltada llevaba una bufanda de Celia, por lo que el criminal o criminales pudieron no identificarla).

Cabe destacar que los agentes también pusieron el foco durante un tiempo en la figura de Celia, la mejor amiga de 'Mimi' y novia de Sergio. La joven de 31 años aseguró tras el arresto de su novio que le deseaba "lo peor", que no entendía cómo pudo "fingir siete meses", mirándole a la cara, y decirle que él no había sido "sabiendo todo" lo que le había mentido. "A cada cerdo le llega su San Martín. Reza, reza por no salir de la cárcel y que yo te encuentre hijo de p***”, señaló en unas declaraciones. No obstante, unos meses después de estas palabras, la Guardia Civil halló unos mensajes que Celia intercambió con el hermano de Sergio tras su detención y que llamaron mucho la atención.

Pero hubo otros sospechosos. En diciembre de 2020, Alberto Berzosa, un toxicómano ingresado en un centro de rehabilitación del sur de Madrid, comenzó a hablar de forma espontánea de la muerte de Miriam. Era adicto al alcohol, la cocaína y a la heroína, había estado en la cárcel por apuñalar a una persona y empotrar un coche contra la casa de su madre y coincidió con Sergio en el penal de Alcalá Meco cuando el único procesado por el crimen ingresó en prisión preventiva. Estuvo en el centro ingresado 10 días y le dijo a sus compañeros que “no podía dormir por las noches porque había hecho algo que le impedía conciliar el sueño". Los agentes analizaron su posible implicación y determinaron que su relato no tenía ningún peso, por lo que le descartaron como posible autor.

Las autoridades, además de todas estas indagaciones, interrogaron a varios hombres que contactaron por redes sociales con Miriam. Todos ellos ofrecieron pruebas de ADN y los agentes pudieron determinar que no estaban implicados.

Seite años y diez meses después del crimen de Meco, todo sigue siendo un misterio. Pero nadie olvida. Y su familia y sus amigas no pierden la esperanza de poder conocer algún día la verdad de lo que realmente ocurrió.