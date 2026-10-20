Pelayo Ortiz 20 OCT 2026 - 22:57h.

FAD Juventud celebra su 40 aniversario con la reina Letizia como embajadora y poniendo el foco en las pantallas y la salud mental

La reina Letizia, rotunda, protagoniza una campaña contra las drogas y la violencia de género en un impactante vídeo: "Prevenir es vivir"

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La reina Letizia ha felicitado este martes a Fad Juventud por su 40 aniversario con un vídeo, en el que ha puesto en valor su labor durante estas cuatro décadas. "No a las drogas, no al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro. No al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales. Sí, a cuidar la salud mental", ha destacado.

En el vídeo, la Reina reivindica que Fad Juventud lleva 40 años "enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explícita con mensajes a veces agresivos". "Con la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables, para tener claro que prevenir es vivir", ha explicado doña Letizia, que ostenta la presidencia de honor de la fundación desde 2015.

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Detrás de la historia de Fad hay 40 años de campañas contras las drogas. Empezaron en los 80 hablando de heroína y hoy lo hacen de salud mental y de pantallas. "Nos apoya muchísimo y además le interesa muchísimo", explica Beatriz Martín Padura, directora general de Fad.

Su labor comenzó en los duros años 80, cuando las drogas se tomaban como un juegos. "La crisis de la heroína. Había que hacer algo y además se enfocó muchísimo en el tema de prevención", añade Martín.

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Siendo en los 90, lo más explícito posible. "Arrancó mucho hablando desde el miedo, desde las sustancias de los riesgos", señala la directora de Fad. Sin embargo, en cuatro décadas todo ha cambiado y las preocupaciones de los jóvenes son otras.

"Había que cambiar los mensajes y había que poner mucho más foco en la educación y en la persona", detalla Beatriz Martín. La era digital ha traído nuevas drogas. "El mal uso de la tecnología, la desinformación o la ciberviolencia". "Hay que trabajar con las familias y con los docentes para construir una sociedad sana y saludable", concluye.