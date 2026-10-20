La reina Letizia protagoniza la nueva campaña de Fad Juventud contra las drogas y la violencia de género

El rotundo mensaje de la reina Letizia sobre las "condiciones de vida precarias" y la salud mental: "Hay un sufrimiento interior"

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Fiel a su estilo y a los valores que predica en sus apariciones públicas y en sus colaboraciones con varias asociaciones, la reina Letizia ha protagonizado una campaña junto a la Fundación Fad Juventud (anteriormente conocida como Fundación de Ayuda contra la Drogadicción). La reina de España ha participado en un vídeo junto a esta organización privada española sin ánimo de lucro nacida en 1986 que tiene como propósito principal mejorar el bienestar, la calidad de vida y las oportunidades de los jóvenes.

La reina Letizia ha puesto voz a un mensaje de concienciación con motivo de los 40 años de FAD Juventud, que apuesta por la educación de los más jóvenes para prevenir las adicciones y combatir nuevas formas de violencia registrada en redes. En su colaboración con Fad Juventud, Letizia ha aparecido en un vídeo de sensibilización en el que reivindica la importancia de la prevención y el cuidado de la salud mental.

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El mensaje reivindicativo de la reina Letizia

"No a las drogas. No al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro", comienza reivindicando la reina de España. Con estas palabras, el mensaje pone el foco en las consecuencias que las conductas de riesgo pueden tener en la vida de los jóvenes.

Frente a ellas, la reina defiende el cuidado de la salud mental y recuerda que cada persona tiene un papel activo en la toma de decisiones: "Tú tienes la última palabra", expone la reina Letizia.

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En el vídeo, la reina también apela directamente a los padres y madres, a quienes anima a mantener una comunicación cercana con sus hijos y a interesarse por sus preocupaciones. "¿No crees que ya es hora de que le respondas? Habla con tu hijo", plantea el mensaje que comparte Fad JUventud a través de las redes sociales.

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La reina Letizia se suma a este mensaje con el que subraya la importancia de escuchar, acompañar a los adolescentes y, además, en el que defiende una sociedad alejada de la drogadicción y de la violencia de género.

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Cuarenta años trabajando por una juventud

Además, la reina Letizia ha querido agradecer a FAD Juventud sus cuatro décadas de trabajo, así como la colaboración desinteresada de todas las personas que han participado en sus campañas de sensibilización.

El vídeo en el que ha decidido colaborar concluye con una felicitación a la organización por su contribución a la construcción de una sociedad más sana y saludable. Una tarea que, como recuerda la iniciativa, no depende únicamente de las instituciones, sino que implica a toda la ciudadanía.

La colaboración de Letizia con la fundación coincide con los 40 años de trayectoria de FAD Juventud, una organización que ha trabajado durante cuatro décadas en la prevención de las conductas de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables entre la población joven.

Durante este tiempo, la entidad se ha caracterizado, como explica la propia reina en el vídeo en el que ha colaborado, en la dureza de sus campañas, adaptando sus mensajes a los cambios sociales y a las nuevas realidades que afectan a la juventud.

Por su parte, la fundación ha querido agradecer a la reina Letizia su colaboración en esta nueva campaña: "Desde aquí, queremos agradecer a S. M. la Reina sus palabras de reconocimiento hacia nuestra labor, la de todas las personas que formamos parte de Fad Juventud, así como el hecho de haber querido acompañarnos en este aniversario tan especial".

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.